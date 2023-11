UFFICIALE ? Udinese | doppio stop prima dell’Inter | tegola Cioffi!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) L'perde pezzi. La squadra di Cioffi, che domenica ha perso contro la Roma 3-1, ha ufficializzato il forfait di due giocatori. Fuori anche contro l'Inter. COMUNICATO ?calcio comunica che i test diagnostici effettuati da Jaka Bijol hanno evidenziato una frattura da stress dello scafoide del piede sinistro. Si comunica, inoltre, che Vivaldo Semedo ha riportato una lesione muscolare al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. OUT ? I due giocatori di Cioffi si rivedranno probabilmente nel 2024. Entrambi salteranno la partita contro l'Inter, prevista per sabato 9 dicembre alle ore 20.45 e valida per la quindicesima giornata di Serie A.