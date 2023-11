Ucraina, Stoltenberg: 'La Russia è dipendente dalla Cina, ma non dobbiamo sottovalutarla...'

Jens, segretario generale della Nato, al termine della ministeriale Esteri a Bruxelles è tornato sul tema del conflitto tra Russia e, concentrandosi sul ruolo della Cina. "Vediamo gli ...

Kiev: un milione di proiettili promesso dall’Ue, ma ne sono arrivati solo 300mila. La controffensiva continua ad andare a rilento. L’Alleanza: “Improbabile che potranno cacciare i russi da tutti i ter ...

Ucraina, Stoltenberg: "La Russia è dipendente dalla Cina, ma non dobbiamo sottovalutarla..."

Stoltenberg: «Vediamo gli scambi economici, vediamo come la Russia diventa sempre più dipendente dalla Cina per i finanziamenti, per le materie prime, anche per le materie prime chiave per l'industria ...