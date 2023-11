Ucciso palestinese nel Nord di Gaza | così la tregua rischia di saltare | La diretta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Diplomazia a lavoro per prolungare il cessate il fuoco. Spinte anche il presidente Usa: "La guerra fa il gioco di Hamas". Scontri a West Bank

Il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ad Ankara per discutere della situazione a Gaza ... (feedpress.me)

Un palestinese (Mahmud al - Atrash, 20 anni) è rimasto ucciso oggi in incidenti con l'esercito avvenuti a Halhul, presso Hebron ( Cisgiordania ). Lo ... (247.libero)

Cronaca di una strage che sta accadendo davanti agli occhi di tutti ma nessuno fa abbastanza per un cessate il fuoco. A Gaza , in media, viene ucciso ... (247.libero)

Un palestinese è stato ucciso in Scontri con l'esercito israeliano nel villaggio di Sair, vicino Hebron in Cisgiordania . Lo hanno riferito, citate ... (247.libero)

(Adnkronos) – “A Gaza un bambino palestinese viene ucciso in media ogni 10 minuti e 2 vengono feriti ”. Lo ha denuncia to l’ufficio delle Nazioni ... (giornaledellumbria)

Gaza, quinto giorno di tregua. Hamas libera altri 12 ostaggi: chi sono

Le persone rilasciate da Hamas hanno raggiunto il territorio israeliano. Trovato l'accordo per prorogare di altri due giorni la tregua tra Israele e Hamas a Gaza, che sarebbe scaduta stamattina: in ...

Ramallah, 28 nov. (Adnkronos) – L’Idf ha ucciso due ragazzi palestinesi in Cisgiordania. Lo rende noto Defense for Children International-Palestine (Dcip), che ha identificato i due ragazzi come Malek ...