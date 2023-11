Uccide la moglie a coltellate davanti ai bambini piccoli | “É la vergogna della nostra famiglia”

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Pubblicato il 29 Novembre, 2023 Nonostante il moto di sdegno e indignazione che ha attraversato tutta Italia dopo l’uccisione di Giulia Cecchettin per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta, che ha confermato la sua colpevolezzaal gip, non si placano le violenze nei confronti delle donne e i femminicidi. L’ultimo purtroppo si è consumato ieri, ad Andria, dove il 51enne Luigi Leonetti ha confessato di aver ucciso la42enne Vincenza Angrisanoai figli, dopodiché ha chiamato i carabinieri e i familiari per raccontare l’orrore che aveva commesso. La confessione Uno dei fratelli di Leonetti ha raccontato quei drammatici attimi in cui è emersa la tragica verità: “Mi ha telefonato ma non ho risposto perché stavo lavorando. Chissà se l’aveva già uccisa. Ci ha rovinato la vita. È la ...