Truffa sui buoni 18 App a Napoli | coinvolti un edicolante e 530 giovani

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 novembre 2023)(ITALPRESS) – Frode nella spesa di“18 App”, erogati dal ministero della Cultura a favore dei neo-diciottenni per supportare i costi sostenuti daimaggiorenni per iniziative di carattere culturale, come cinema, musica, concerti, libri, musei, monumenti, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A scoprirla, su segnalazione del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, i finanzieri del Comando provinciale di: dalle indagini è emerso come unpermettesse ai beneficiari di cambiare iin rassegna, costituiti da voucher del valore di 500 euro, con somme comprese tra i 150 e i 300 euro. Il sistema illecito ha fatto emergere come centinaia diabbiano preferito ottenere, subito, ...