Trieste | maxi rissa tra due bande di ragazzi | due accoltellati

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Una ventina di adolescenti, in parte provenienti da una struttura di accoglienza, si sono affrontati con spranghe, bastoni e coltelli

AGI - Falsificavano i documenti per avere un contratto assicurativo vantaggioso, che poi rivendevano e il più delle volte intestavano le Polizze ... (agi)

Una maxi-truffa sul Bonus cultura per i neo-diciottenni è stata scoperta dalla Procura di Trieste . Riguarda almeno un migliaio di giovani, anche se ... (ilfattoquotidiano)

Trieste, maxi rissa tra bande di giovani stranieri: due accoltellati

Piazza Carlo Alberto diè stata teatro, ieri sera, di un violento scontro che ha coinvolto una ventina di giovani migranti, tra loro presenti anche diversi minorenni. Due ragazzi sono stati feriti e trasportati all'...

Maxi rissa tra giovani a Trieste, accoltellate due persone Agenzia ANSA

Trieste, maxi rissa tra bande di giovani stranieri: due accoltellati RaiNews

Due accoltellati nella rissa a Trieste in piazza Carlo Alberto tra oltre 20 persone con spranghe e bastoni

Il bilancio della maxi rissa avvenuta a Triste è di due feriti. I giovani trasportati non in pericolo di vita in ospedale hanno ferite da taglio ...

Trieste, maxi rissa tra bande di giovani stranieri: due accoltellati

Il tafferuglio scoppiato tra gruppi di migranti di origine afghana e pakistana. Nel corso della colluttazione sono stati usati coltelli e spranghe. I feriti non sono in pericolo di vita ...