Trento Arriva la neve | in Clarina un dormitorio temporaneo per 24 richiedenti protezione internazionale

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Aprirà domani in, nella sala polivalente della Circoscrizione dell’Oltrefersina, unper senza dimora, per lo più pakistani e magrebiniti via terra, percorrendo la rotta che attraversa i Balcani. La sala, allestita nella giornata di oggi, può ospitare fino a 24 persone inviate dallo Sportello unico provinciale per l’accoglienza dei senza dimora. Come previsto dal piano emergenziale, l’apertura è stata decisa dall’Amministrazione comunale, di concerto con il servizio Politiche sociali della Provincia autonoma, in considerazione delle previsioni meteo che prospettano un drastico abbassamento delle temperature. Ilsarà gestito dal Comitato didella Croce Rossa con il supporto ...