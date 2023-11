Treno travolge camion | disastro Corigliano | chi sono le due vittime

Leggi su thesocialpost

Un tragico incidente ferroviario ha scosso la comunità diRossano, provincia di Cosenza, nella periferia nord, nella serata odierna. In contrada Thurio, unin transito ha impattato violentemente contro un mezzo pesante, precisamente un autoarticolato, per cause ancora da chiarire. Secondo i primi rilievi pare che ilfosse rimasto bloccato sulle rotaie ad un passaggio a livello, che secondo i controlli risulterebbe funzionante e chiuso. Nello scontromorte due persone: la capo, la 61enne Maria Pansini, ed il 24enne Hannaoui Said.