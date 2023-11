Treno in corsa investe un tir | due morti e diversi feriti

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 novembre 2023) È di dueil bilancio, ancora provvisorio, dello scontro tra unregionale, che collega Sibari a Catanzaro, e un camion in località Thurio, nel comune di Corigliano-Rossano, sullo Ionio cosentino. Le due vittime sono la capodel convoglio, Maria Pansini, 60 anni di Catanzaro Lido. Lavorava da anni per Trenitalia e lascia una figlia. L’autista del camion, deceduto nell’impatto è un 24enne di origini marocchine, Said Hannanaoi. La procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un’inchiesta e secondo quanto accertato nei primi rilievi, il convoglio che copriva la tratta Sibari-Catanzaro procedeva a 130 chilometri orari quando all’altezza del passaggio a livello di località Thurio, nel comune di Corigliano-Rossano, ha trovato fermo sui binari il camion. Nell’impatto il ...