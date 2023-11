Tregua in Medio Oriente | forse non tutto è perduto

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Lunedì è arrivato dal fronterientale – era ora – un alito di vento a favore del cessate il fuoco. Esso, ben lontano dal portare con sé segnali di pace seppure in dosi minime, ha fatto intendere al mondo chein quella regione non. Le alte sfere di Israele e Hamas hanno deciso di prolungare il periodo didi due giorni e in prosieguo Nethanyau ha precisato che, alla scadenza della, la guerra riprenderà con la stessa intensità di prima, fino al totale annientamento di Hamas e alla distruzione di Gaza. L’argomento appena introdotto induce a valutare con la massima attenzione cosa succederà, l’augurio è che avvenga presto, quando finirà un’ altra guerra. Quella che sta letteralmente radendo al suolo l’Ucraina che, una volta finita, avrà bisogno ...