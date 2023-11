Tredicesima 2023 | quando viene pagata | calcolo e aumenti

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – Dicembre è il mese della, ma? Per il, come succede in realtà sempre, non c'è una data fissa per il pagamento. Laè una mensilità aggiuntiva che spetta a lavoratori – dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sia quelli assunti con contratto a tempo