Tre morti in un incidente stradale sull’Appennino modenese

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tre persone hanno perso la vita a seguito di un violentoautomobilistico sulla statale 12 dell’Abetone e del Brennero a Serramazzoni,. Attorno alle 14 è avvenuto uno scontro frontale tra un SUV e un tir. Chi sono le vittime Due delle vittime erano madre e figlio: Maria Goldoni di 83 anni e Paolo Preci di 59, originari di Modena. Umberto Sala è la terza vittima, amico di Paolo, 73 anni. Alla guida del Tir c’era un 62enne di origini moldave. Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco, con un’autogru per recuperare l’auto incastrata sul guard-rail, i carabinieri e il 118. La strada è stata chiusa e proprio per questo sul posto è intervenuto anche il personale Anas.Leggi anche: L'articolo proviene da The Social Post.

