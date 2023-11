Tragico incidente sull’A1 | muore a 21 anni Giovanna Brancati | tornava a casa dopo il concorso nei carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Un attimo di distrazione al volante e un viaggiosi è trasformato in una tragedia per padre e figlia. E’ morta ieri, martedì 28 novembre,, 21enne vittima di un violentosull’autostrada tra Ceprano e Frosinone. La ragazza era in compagnia del padre al momento dello schianto ed erano diretti a Reggio Calabria. Quando il genitore, al volante, ha perso il controllo del veicolo.: morta 21enne, rientrava dalper l’Arma deiSono momenti di cordoglio quelli vissuti dalla famiglia die dalla comunità di Ravagnase, di cui era originaria, nel reggino. La ragazza si era messa in viaggio dalla Calabria per sostenere a Roma ilper l’Arma ...