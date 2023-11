Tragedia in Germania, muore a 25 anni l'ex Lipsia Agyemang Diawusie

Nuova morte improvvisa nel mondo del calcio. Agyemang Diawusie , giocatore del SSV Jahn Regensburg, club di terza divisione tedesca, è morto all'età di 25 anni . Secondo quanto riportato dal suo club ...

Tragedia in Germania, muore a 25 anni l’ex Lipsia Agyemang Diawusie ItaSportPress

Germania, ok a estradizione. Turetta a polizia tedesca:"Volevo farla finita, non ho avuto coraggio" - "Vorrei sparire dalla sua vita ma ho paura che possa farsi male", la voce di Giulia - "Vorrei sparire dalla sua vita ma ho paura che possa farsi male", la voce di Gi RaiNews

Filippo Turetta: «Voglio pagare per la morte di Giulia»

Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ma ha confessato e ha detto: «Non voglio sottrarmi alle mie responsabilità. Voglio pagare quello che sarà giusto per aver ucciso la mia ex fidan ...

Filippo Turetta piange davanti al gip: "Mi spiace, voglio pagare per aver ucciso Giulia"

Il 21enne accusato di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona dell’ex fidanzata ...