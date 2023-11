Traffico Roma del 29-11-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondiintenso Come di consueto in queste ore sul Raccordo Anulare sulle principali strade consolari in uscita dalla città chiusa per incidente via di Trigoria nei pressi di via Gian Pietro talamini nelle due direzioni inevitabili ripercussioni per ilincidente sul piazzale di Numa Pompilio con rallentamenti e code su via Druso in via dell’Ambaradam in via delle Terme di Caracalla per un altro incidente difficoltà su via di Torrevecchia all’altezza di via Carlo Livi ed è trafficata via del Foro Italico tratto della tangenziale in fila da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi in zona Prati è San Pietro difficoltà per i lavori in piazza Pia rallentamenti e code ...