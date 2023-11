Traffico Roma del 29-11-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare sulle principali strade consolari in uscita dalla città trafficata anche via del Foro Italico tratto della tangenziale in fila da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni e code anche in carreggiata posta sulla tangenziale Tra Tiburtina e via delle Valli incidente sul piazzale di Numa Pompilio con ripercussioni per ilsu via Druso in via dell’Amba Aradam in via delle Terme di Caracalla mentre via Nomentana Ci sono rallentamenti all’altezza di via Massaua per l’incendio di un veicolo nelle due direzioni resta chiusa via Aurelia Antica per lavori alla rete idrica tra Largo perassi ed Argo Don Luigi Guanella percussioni per ildi zona chiuso anche Viale del Tintoretto per lavori di potatura tra ...