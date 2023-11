Traffico Roma del 29-11-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione incolonnamenti per un incidente precedente sulla tangenziale Est Treviso con la Tiburtina e la Nomentana verso lo stadio Olimpico code poi sul tratto Urbano della A24 fiorentini e Portonaccio verso il centro chiusa alvia Aurelia Antica per lavori alla rete idrica tra Largo perassi è largo Don Luigi Guanella ripercussioni sulla via Aurelia disposto su Viale del Tintoretto un divieto di transito per lavori di potatura tra via ballerine via del Serafico in direzione di via Grotta Perfetta deviazioni su via Ballarin fino al 15 dicembre per lavori la galleria Giovanni XXIII resterà chiusa la 22:00 06:00 verso la pineta Sacchetti i lavori notturni nella galleria Umberto Primo fino alla notte del 21 dicembre dalle 22 alle 5:30 sarà chiusa aldeviazioni per la linea bus ...