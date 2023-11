Traffico Roma del 29-11-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) LuceverdeBuongiorno Bentrovati terminato un incidente sulla-fiumicino restano le code persul tratto Urbano della A24L’Aquila tra Portonaccio e la tangenziale est su quest’ultimo profilo è proprio per un incidente tra via Nomentana e via Salaria verso la galleria Giovanni XXIII chiusa al transito via Aurelia Antica per lavori alla rete idrica tra largo perassi Largo Don Luigi Guanella ripercussioni per ildella zona concludi su via Aurelia tra via Gregorio XI fino a via di Villa Carpegna disposto Inoltre su Viale del Tintoretto un divieto di transito per lavori di potatura tra via Aldo Ballarin e via del Serafico verso via di Grotta Perfetta fino a cessate esigenze deviazioni su via Ballarin e Infine per quanto riguarda il trasporto ferroviario sempre rallentata la ...