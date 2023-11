Traffico Roma del 29-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità oggi pomeriggio a partire dalle 14 in programma una manifestazione in piazza Santi Apostoli saranno possibili rallentamenti alla viabilità di via Cesare Battisti dalle 22 di questa sera alle 5:30 di domani mattina in via Veneto è in programma invece l’allestimento delle sculture che dal primo dicembre animeranno la mostra i Dioscuri tornano averrà chiuso alil tratto di via Veneto compreso tra Largo Federico Fellini e via Boncompagni saranno deviate su percorsi alternativi le linee 52-53 61160 590 m a ed nma è in arrivo la seconda domenica ecologica della stagione autunno inverno2024 il 3 dicembre stop alprivato all’interno della fascia verde al mattino tra le 7:30 alle 12:30 e poi ...