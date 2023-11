Traffico Roma del 29-11-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) LuceverdeBuongiorno file per un incidente sull’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino 3 raccordo via della Magliana in direzione dell’EUR a tratti sul grande raccordo anulare carreggiata interna tra la cassa nomentane code tra l’area di servizio Casilina e la via Appia cisterna invece si sta in coda tra laFiumicino e la Pontina è più avanti tra lo svincolo di Ciampino la Tuscolana è ancora code all’altezza del Bivio per le 20 Troppo te a tratti sulle tratto Urbano della A24L’Aquila tra Fiorentina e la tangenziale Tra Tor Cervara e il raccordo qui in uscita dalla città lunghe file e poi per un incidente sulla tangenziale est e tra via Tiburtina e lei sarà verso lo stadio Olimpico è ancora code tra la Tiburtina Largo Passamonti verso San Giovanni file sulle principali strade verso il centro ancora ...