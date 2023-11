Traffico Roma del 29-11-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità per incidente alle porte diLa Cassia bis Formello via della Giustiniana Verso il raccordo anulareintenso e rallentamenti sulle consolari e sulla rete stradale della città incolonnamenti sulla tangenziale est tra via Tiburtina e la galleria Giovanni XXIII in direzione Stadio Olimpico in Piazza Cavour a questa mattina si svolgerà una cerimonia istituzionale Icap linea delle linee 49 913 saranno trasferiti su via Crescenzio a Monteverde dalle 10 alle 17 per lavori di scavo verrà chiusa alvia Fonteiana da via di Donna Olimpia deviazioni per le linee bus di zona è sempre a Monteverde da segnalare la chiusura di viale delle Mura Gianicolensi ci troviamo a ridosso di Village la causa la caduta di un albero ...