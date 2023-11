Traffico Roma del 29-11-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 novembre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazionein aumento sulle strade della capitale anche per la ripresa delle attività lavorative segnaliamo code sul grande raccordo anulare carreggiata interna tra laghi di servizio code a tratti sulle tratto Urbano della A24L’Aquila 3 raccordo e Portonaccio verso la tangenziale est su quest’ultima fila all’altezza di via Salaria verso lo stadio è tra la Tiburtina Largo Passamonti San Giovanni pile sulle principali strade verso il centro come la Flaminia alla Salaria rallentamenti poi su via Trionfale 3 via ipogeo degli Ottavi via Macchia dell’insugherata verso la pineta Sacchetti moltocon code sulcon code sulla Pontina tra Castelno via di Decima verso il centro è sulla Cristoforo Colombo code tra la ...