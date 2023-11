Totti e Noemi | figlio in arrivo | la voce bomba scatena il gossip

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Social. . In questi giorni su Netflix tra i docu-film primi in classifica c’è quello su Ilary Blasi e la sua verità sulla fine del matrimonio con l’ottavo re di Roma, Francesco. Le porole della conduttrice in Unica hanno alzato un polverone. E in queste ore si è diffuso un rumors decisamente interessante sue la sua nuova compagnaBocca. I due starebbero aspettando un: vediamo nel dettaglio che cosa sta accadendo.Leggi anche: Fabrizio Corona,su Ilary Blasi: con chi avrebbe traditoLeggi anche: “La verità taciuta”. Ilary e, Corona di nuovo a gamba tesa parla di “tradimenti a raffica” Leggi anche: Ilary Blasi e le confessioni sull’ex Francesco: la reazione di lui Leggi anche: Ilary Blasi ...