Torta pere limone e mandorle | una prelibatezza tutta natalizia

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 29 novembre 2023): dorata come gli addobbi di Natale! Questa non è la classicadida alternare alla tradizionale di mele, è una ricetta pomposa e tanto golosa da poter rientrare nei menù di pranzi e cene prenatalizie. È ricca di gusto perché prevede la presenza di uova, panna,e tanta, ma davvero tantissima frutta. Pensate che servono 6, medie o 7 piccole; profuma di cannella e noce moscata esattamente come l’aria delle feste che si avvicinano sempre di più. L’aroma che inonda la casa mentre cuoce è perfetto per allietare gli animi in questo periodo dell’anno che in tanti amano spassionatamente, ma per alcuni è sintomatico di ricordi nostalgici, di impegni serrati o di vuoti da riempire. ...