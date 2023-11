Torrone bianco di Natale | la ricetta facile e veloce che faceva la mia nonna

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Lanon è solo super collaudata negli anni, ma anche semplicissima. Tra gli ingredienti principali, ovviamente, troviamo le mandorle, infatti stiamo parlando del classiconatalizio. Quando non trovo le mandorle pelate, prima le sbollento e poi elimino la pellicina che le protegge e infine le tosto leggermente nel forno. Per il resto questaè veramente semplice, la miala preparava in pochissimo tempo e ne confezionava un po’ per tutti i suoi nipotini. Per questaprocuriamoci: 200 g di mandorle 125 g di zucchero 125 g di miele 1 albume d’uovo 2 fogli di ostia 30 x 22 cm Il procedimento Se disponiamo di mandorle pelate, possiamo saltare il primo passaggio. In caso contrario, ossia se le nostre mandorle sono scure e ricoperte da una ...