«Torna con me o fai la fine di quella in Tv» | le minacce di morte alla ex dopo il caso Cecchettin | arrestato un 64enne

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Da tempo pedinava la sua ex compagna, aggredita anche verbalmente e molestata in diverse occasioni, finché lei non si è rivoltapolizia. Un uomo di 64 anni è statoa Priolo Gargano, in provincia di Siracusa,che aveva minacciato per l’ennesima volta la donna: «Se non torni con me, ti faccio finire come adi cui stanno parlando in televisione». Il riferimento riferito nella denuncia di pochi giorni fa da parte della donna sarebbe stato a Giulia, la 22enne di cui ha confessato il femminicidio l’ex fidanzato, Filippo Turetta. Il gip di Siracusa ha disposto per ilgli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, accogliendo la richiesta della procura. Unsimile era avvenuto ad Aosta pochi giorni fa, quando un 18enne è ...