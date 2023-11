Torino | piace Corrado | ma va convinta l'Inter

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ilha messo gli occhi su Niccolò, terzino sinistro e una delle poce note liete della stagione della Ternana in Serie B....

Torino - parla l’ex Sala : «Mi piacerebbe a due punte - Sanabria-Zapata come Pulici-Graziani»

Nonostante ciò, a distanza di 8 anni l'ex ala campione d'Italia ha parla to ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in maniera ... (247.libero)

Torino - parla l'ex Sala : "Mi piacerebbe a due punte - Sanabria - Zapata come Pulici - Graziani"

“La squadra ha approcciato molto bene la partita, ha attaccato nella maniera giusta, non subiva ed era molto concentrata. Nel secondo tempo non ... (sportface)

Juventus-Torino 2-0 - Juric sconsolato : “Mi dispiace tanto per i tifosi - mi aspetto di più”

“La partita non ci è piaciuta, è stato brutto perdere così: era una sfida alla portata, sono stato molto molto dispiaciuto e deluso”. Queste le ... (sportface)

Fagioli : nell'inchiesta scommesse il 'Brutto giro di Piacenza' e un incontro clandestino in un bar di Torino

Oggi 29 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

... forse qualcosa non va come vorresti! Bilancia: L'amore non procede a gonfie vele, forse ti... assalta la sezione dirigenti della FIAT di. Nasce così Prima Linea , organizzazione ...

Monza-Torino 1-1, pareggio che (dis)piace a entrambe le squadre RaiNews

Sinner non teme le attese a Torino: "Mi piace giocare sotto ... Nitto ATP Finals

Romana Vergano: «Il film di Cortellesi Oggi c'è rabbia nuova, anche i maschi lo stanno capendo»

La giovane coprotagonista di «C'è ancora domani» premata al Torino film festival. «Che bello sentire nei cortei delle donne le frasi del film» ...

Manuela Arcuri è tornata sugli schermi con "Domina", tra riscatto e scene fetish

E' un'accoglienza da diva quella riservata a Torino per Manuela Arcuri ... “Inizialmente quando mi hanno proposto questo ruolo avevo detto di no, perché non mi piace nessun tipo di violenza”, spiega l ...