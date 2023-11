(Di mercoledì 29 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Una riflessione a più voci sui temi dell'economia circolare e della sostenibilità, dove innovazione, investimenti e tecnologia affiancano le competenze e i territori. Con protagonisti ospiti istituzionali e opinion leader, impegnati in un confronto sulle iniziative, le buone pratiche e gli scenari che nel settore dei servizi si stanno aprendo a livello non solo toscano, ma anche nazionale.Di questo e molto altro si è parlato oggi a Roma nella sala stampa delladei, nel corso della presentazione del secondo numero di Toc, la rivista della Toscana circolare e sostenibile, in distribuzione da fine ottobre nella versione cartacea di 76 pagine e anche on line.Ad animare il dibattito sono stati Filippo Brandolini (presidente Utilitalia), Nicola Ciolini (ad di Estra), Gianluca Comin (professore ...

Le ragazze, tutte le interviste esclusive di stasera: anticipazioni

In quella tragedia la frana del montefece esondare il lago artificiale formato dalla diga sul fiume Vajont causando la morte di oltre due mila persone. Viviana all'epoca, che risiedeva in ...

Toc Magazine presentato alla Camera dei Deputati Il Tempo

Toc Magazine presentato alla Camera dei Deputati sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000

Toc Magazine presentato alla Camera dei Deputati

ROMA (ITALPRESS) – Una riflessione a più voci sui temi dell’economia circolare e della sostenibilità, dove innovazione, investimenti e ...

Let’s light up Toc

Santa says it’s time to deck the halls, walls, trees and roofs - entries into the 2023 Tocumwal Christmas Lights Competition are now open!