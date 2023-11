(Di mercoledì 29 novembre 2023) Un 64 di Priolo Gargallo, provincia di Siracusa, è stato arrestato per gravinei confronti della sua ex compagnaquale avrebbe detto "Se non torni con me tifinire come a quella di ...

I carabinieri di Aosta hanno arrestato un 18enne accusato di aver minaccia to di morte la sua ex fidanzata con un chiaro riferimento a Giulia ... (feedpress.me)

Il giovane mandava alla ex fidanzata, minorenne, messaggi minatori e la pedinava. Firmato un ordine di custodia cautelare in carcere dopo gli ... (corriere)

Sarà ascoltato domani , martedì 27 novembre, il 18enne di Aosta che venerdì scorso è stato arrestato per stalking nei confronti della ex fidanzata, ... (open.online)

«Ti faccio fare la fine di Giulia» - domani l’interrogatorio per le minacce alla ex ancora minorenne : insulti e pedinamenti per mesi

"Ti faccio fare fine di quella in tv...". Le minacce choc alla ex

'Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin', in manette un 64enne per le minacce alla ex

Un 64 di Priolo Gargallo, provincia di Siracusa, è stato arrestato per gravi minacce nei confronti della sua ex compagna alla quale avrebbe detto "Se non torni con me tifinire come a quella di cui stanno parlando in televisione (riferendosi a Giulia Cecchettin, ndr)". L'uomo è stato arrestato dalla polizia. Nei suoi confronti è stato eseguita un'ordinanza di ...

Un uomo avrebbe minacciato la sua ex, dicendole che le avrebbe fatto fare la fine di Giulia Cecchettin se non fosse tornata con lui: è stato arrestato.

