Terracina | proseguono i lavori di pulizia e sfalcio dei canali

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 novembre 2023), 29 novembre 2023 –secondo un cronoprogramma preciso idied escavo deie delle condotte nell’intera area di. Operazioni necessarie ed indispensabili non soltanto per garantire il decoro, ma soprattutto per la prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico, nel rispetto dell’ecosistema. Il programma di interventi da parte del Consorzio di Bonifica è stato stabilito dopo un incontro che si è tenuto alla presenza del aindaco di, Francesco Giannetti, dell’assessore all’Ambiente Vincenzo Di Girolamo, del consigliere comunale Massimiliano Tocci, del capo settore Gestione e Protezione Ambiente ing. Alfredo Sperlonga, e poi del direttore del Consorzio di Bonifica Sud Pontino ing. ...