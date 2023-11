Terracina | grande attesa per il Festival delle Arti Performative “Regina Theatri”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 novembre 2023), 29 novembre 2023 – La Via Appia,Strade, adiventa anchedel Teatro. A pre da aprile del 2024, e fino a settembre, sono in programma dieci appuntamenti tra teatro, musica e spettacoli dal vivo che avranno come scenario straordinario e unico il Foro Emiliano, la via Appia che lo attraversa, e il maestoso Teatro Romano appena inaugurato. Il Comune diha infatti ottenuto un finanziamento della Regione Lazio con il progetto “”,, ideato per promuovere e valorizzare attraverso le performances dal vivo il nostro patrimonio immenso e unico nel suo genere. Il primo appuntamento ...