Tentato furto in abitazione | arrestato in flagranza un 31enne sannita

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di Cerretohannoundel posto, già noto alle forze dell’ordine, peraggravato in un’locale in fase di ristrutturazione. Il malvivente, dopo aver forzato un cancello di ingresso con arnesi da scasso, si è introdotto all’interno dell’edificio, ove al piano terra aveva già raccolto materiale ferroso antichizzato per porte e finestre e si stava adoperando per portarlo via. La segnalazione pervenuta al 112 da un privato cittadino, che transitava nelle adiacenze dell’, ha consentito alle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri di intervenire immediatamente bloccando l’autore del reato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso ...

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno arrestato un 31enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, per tentato furto aggravato in un'abitazione locale in fas ...