Tennis | Alcaraz | “Djokovic può vincere tutti e quattro gli Slam | noi siamo qui per impedirlo”

(Di mercoledì 29 novembre 2023) La stagione ATP è giunta al termine, ma Carlosè ancora impegnato in giro per il mondo. Ilta spagnolo ha parlato dal Messico, dove andrà in scena un’esibizione con lo statunitense Tommy Paul. Il giovane iberico si è soffermato sul 2024: “Devo crescere l’anno prossimo. Diventare consapevole che la stagione è lunga e finisce a novembre. Ho lavorato con uno psicologo che mi ha aiutato. Il 2024 sarà un anno impegnativo, con le Olimpiadi dopo Wimbledon. Lavorerò duro per regalare una medaglia al mio Paese”, ha detto. Il rivale n°1, sempre Novak: “Novak ha dimostrato anno dopo anno di essere capace ditornei del Grande, maqui perinsieme ad altri giocatori capaci di batterlo”, ha dichiarato in ...

Torino, 17 nov. - (Adnkronos) - "Sono felicissimo di essere in semifinale alla mia prima partecipazione. Dovevo giocare un match perfetto contro un ... (liberoquotidiano)

Tennis : Alcaraz - 'contento di affrontare Djokovic - incantato da Sinner - per me un modello'

Il serbo (nona finale per lui alle Finals) numero uno del mondo ha sconfitto in semi finale Carlos Alcaraz per 6-3, 6-2 dopo 1h28' di ... ()

Tennis : Djokovic elimina Alcaraz in due set. E sfiderà Sinner nella straordinaria finale

Il serbo (nona finale per lui alle Finals) numero uno del mondo ha sconfitto in semi finale Carlos Alcaraz per 6-3, 6-2 dopo 1h28' di ... ()

Tennis : Djokovic elimina Alcaraz in due set. E sfiderà Sinner nella straordinaria finale

Cristiano è unico e inarrivabile sotto ogni punto di vista ? ha confermato chef Fiore alla Gazzetta - . È un mo dello per tutti, anche ... (247.libero)

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Attenti Alcaraz e Djokovic : Sinner è pronto a fare il grande passo". Così il britannico Times sintetizza la vittoria in ... (liberoquotidiano)

Tennis, Flavio Cobolli si racconta: 'Il mio idolo è Fognini. Top 100 Non voglio fermarmi qui'

...me perché è stata una delle prime volte in cui ho potuto allenarmi con gente del calibro di,... Ilitaliano si gode Jannik Sinner ma Cobolli ha le idee chiare: 'Non voglio fermarmi' , dice.

Becker, parole al miele per Sinner: "Crescita impressionante, con ... Eurosport IT

Tennis, ATP Finals - Alcaraz batte Medvedev 6-4 6-4 e vince il ... Eurosport IT

tennis, alcaraz sfida djoKovic: "nel 2024 anno super"

Una prima parte di stagione da dominatore, poi una frenata. Carlos Alcaraz promette un 2024 "pieno di energia, intenso e con molte vittorie" con l'obiettivo di "impedire" a Djokovic di dominare la ...

Cobolli e Nardi, a Jeddah in campo l'Italia del futuro

Sono iniziate le Next Gen Finals a Jeddah in Arabia Saudita con due azzurri in corsa. L'ex calciatore Cobolli e gli alti e bassi di Nardi ...