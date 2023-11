Teatro | al Tram “Open Mic Farm” | la Fattoria degli Animali di Orwell riscritta da Gianluca Ariemma

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il mese di dicembre aldi Napoli si apre con Georgee la sua, o meglio, con una sua riscrittura: “Mic”, una versione di Animalriadattata da, che ne cura anche la regia, in scena dall’1 al 3 dicembre nella sala di via Port’Alba 30. Spettacolo vincitore del premio di regia della XXIII Edizione di Fantasio Festival e appena selezionato per la prossima edizione del Festival di Avignon Le Off 2024, “Mic” mette in scena due maiali, colti e astuti politici, che si affrontano nella lotta al potere per il controllo della. Tre attori (insieme all’autore e regista ...