Tanta paura per Costantino Vitagliano | ricoverato in ospedale | ecco cosa sta succedendo

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Perchési trova in? L’ex tronista di Uomini e Donne si trova in clinica da diversi giorni e finalmente – tramite un video – ha spiegatosta. Così come il suo amico e collega Daniele Interrante, ancheè finito nel dimenticatoio nello showbiz: il primo dei due ha una...