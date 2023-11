Tajani | il Ppe non si alleerà con il gruppo di ultradestra Id

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Bruxelles, 29 nov. (askanews) – IlId (Identità e democrazia) dell’estrema destra al Parlamento europeo, di cui fa parte la Lega, “rimarrà sempre fuori” dal confronto democratico sulle politiche e la legislazione dell’Ue, e non farà parte quindi di una possibile alleanza con il Ppe dopo le prossime elezioni europee. E’ quanto ha detto, in sostanza, il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio, parlando con la stampa a margine della riunione ministeriale della Nato oggi a Bruxelles. In particolare, ha rilevato, con i due partiti francese e tedesco dell’Id (il Rassemblement National di Marine Le Pen e Alternative für Deutschland) non si può “costruire nulla di positivo”; ma, ha precisato, “la Lega è completamente diversa”, e con il Carroccio si può “collaborare a livello europeo”. Comunque, ha ...