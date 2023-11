Tajani chiude a Salvini. "Non saremo a Firenze con i sovranisti europei"

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 29 novembre 2023) "Non siamo stati invitati, quella è una kermesse di Id", il gruppo dei"Identità e democrazia", dice il ministro degli Esteri Antonioin un'intervista a Repubblica. Ecosì a ogni possibile partecipazione di Forza Italia (e indirettamente quindi del Ppe), all'evento annunciato ieri dall'altro vicepremier, il leghista, e previsto per domenica prossima a. Il ministro delle Infrastrutture aveva invitato a partecipare all'evento tutte le forze "che non vogliono i socialisti" al governo dell’Ue. "Chi vota per noi sa che non vedrà mai la Lega in maggioranza con i socialisti: siamo disponibili a fare maggioranze solo di centrodestra. Oggi le tre forze di governo sono in tre gruppi diversi in Europa, dunque è impensabile un'iniziativa comune ...