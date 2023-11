Sul podio per il Ponte dell' 8 dicembre Parigi | Milano e Londra | ma la top 5 delle destinazioni comprende anche città d’arte mediterranee e capitali più orientali

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Bisogna goderseli appieno questi ultimi Ponti o weekend lunghi del 2023, perché purtroppo il 2024 non sarà così generoso. E allora è il momento di sfruttare al meglio il’8, tre giorni pieni, quattro per i milanesi che festeggianoil santo Patrono, per un mini viaggetto pre-natalizio. E, sembra proprio che gli italiani abbiano già preparato le valigie per partire: per dove lo rivela eDreams, tra le principali agenzie di viaggi online, i cui dati mostrano le topitaliane ed europee scelte dai viaggiatori nostrani. ...