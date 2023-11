Succede in Italia! Due anni di segregazione e abusi per una 17enne | una storia sconvolgente

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Hanno sequestrato unaper due, costringendola a rimanere chiusa all’interno della stanza di un agriturismo in zona Cesano a Roma. I fatti risalenti al 2019, vedono come protagonista una ragazza di nazionalità tedesca. Autori delle terribili violenze sono due uomini di origine pachistana: Ali di 29e Yasir di 39. A salvare la giovane un passante che ha notato i due maltrattare la giovane e di conseguenza ha allertato le forze dell’ordine.Leggi anche: Kimberly Bonvissuto, i genitori raccontano tutto: “Non è in pericolo, è andata via volontariamente” Segregata per duelontana dal mondo Lache nel frattempo si era allontanata dalla sua famiglia, in Germania, era venuta in Italia con Ali. Quest’ultimo l’aveva portata a settembre del 2019 nell’agriturismo di Cesano ...

