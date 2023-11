Stupido è l’amore che si butta via…

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Nuovo singolo per la band umbra Frammenti, in radio con “Paradiso e Inferno” (Astralmusic – distr. Symphonic), una ballad pop che segna il ritorno di Simone Federici e Eugenio Maglio. “Ognuno di noi ha una propria visione del bene e del male, del paradiso e dell’inferno. Ti immagini una chiara linea di separazione tra le due parti, così da poter scegliere più facilmente dove stare. Ma nella vita scopriamo che dentro di noi questo confine non è sempre così nitido come lo immaginiamo. Ci sono momenti in cui vedi giusto e sbagliato nella stessa azione, buono e cattivo nella stessa persona, paradiso e inferno nella stessa emozione. Il piano si inclina e non riesci a scegliere da che parte stare, i pensieri prendono velocità e l’unica soluzione è aggrapparsi alle proprie sensazioni. È in questi momenti che ti salvano i sogni perché non c’è inferno che tenga se segui quello in cui credi”.Il ...