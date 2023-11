Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte europea dei diritti umani ha condanna to lo Stato italiano per come ha gestito la discarica in località Lo ... (anteprima24)

Strasburgo . La Corte europea dei diritti umani ha condanna to lo Stato italiano per come ha gestito la discarica in località Lo Uttaro , nel Comune di ... (casertanotizie)

Strasburgo, Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia per minori migranti nell'hotspot di Taranto

... in seguito a un primo intervento della stessadi, vennero trasferiti in una struttura per minori. Nel condannare l'Italia per le condizioni in cui hanno vissuto nell'hotspot di ...

Strasburgo, Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia per minori migranti nell'hotspot di Taranto TGCOM

Migranti, la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per “illegale detenzione di minori a Taranto”. La vicenda … La Stampa

Migranti, la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per la gestione dei minori nell’hotspot di Taranto

La vicenda risale al 2017 ma è ancora oggi una storia non inedita sul territorio nazionale. La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per la detenzione dei migranti minorenni a Taranto: i fatti ...

Strasburgo condanna l'Italia per minori in hotspot Taranto

Tuttavia vennero comunque trasferiti nell'hotspot di Taranto - riservato solo agli adulti - dove rimasero fino alla metà luglio quando, in seguito a un primo intervento della stessa Corte di ...