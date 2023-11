Strage di Fidene | la bugia di Palazzo Chigi smentita dal verbale di udienza L’Avvocatura chiese il non luogo a procedere per Campiti

Strage di Fidene - interviene palazzo Chigi : «L’avvocatura non ha mai chiesto di archiviare Campiti» La notizia aveva fatto scalpore. Secondo alcuni giornali che avevano ricostruito l’udienza preliminare che ieri ha deciso per il rinvio a giudizio ... (open.online)

Strage di Fidene - Palazzo Chigi : “L’Avvocatura non ha chiesto il non luogo a procedere”. I legali di parte civile smentiscono Al termine dell’udienza preliminare per la Strage di Fidene con il giudice che ha rinviato a giudizio Claudio Campiti, che l’11 dicembre del 2022 ... (ilfattoquotidiano)

Strage Fidene - Palazzo Chigi : “Avvocatura Stato non ha mai chiesto non luogo a procedere per Campiti” (Adnkronos) – “Relativamente al giudizio a carico di Claudio Campiti per l’omicidio di Fabiana De Angelis, Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi ... (giornaledellumbria)

Strage Fidene - Palazzo Chigi : “Avvocatura Stato non ha mai chiesto non luogo a procedere per Campiti” (Adnkronos) – “Relativamente al giudizio a carico di Claudio Campiti per l’omicidio di Fabiana De Angelis, Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi ... ()

Strage Fidene - Palazzo Chigi : “Avvocatura Stato non ha mai chiesto non luogo a procedere per Campiti” La precisazione relativa all'udienza preliminare La precisazione relativa all'udienza preliminare "Relativamente al giudizio a carico di Claudio ... (sbircialanotizia)