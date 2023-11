Strage di Cutro | ok del gup a Palazzo Chigi e Viminale come parti civili al processo

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Lo Stato entra nelin corso a Crotone per il naufragio del barcone carico di migranti che il 26 febbraio, davanti alla spiaggia di, provocò la morte di 94 persone, tra cui molti bambini, e in cui ci furono almeno una decina di dispersi. Il gup di Crotone Elisa Marchetto, nelcon rito abbreviato ad uno dei presunti scafisti, ha accolto la costituzione di parte civile avanzata dall'Avvocatura dello Stato per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero dell'Interno. Agli imputati - tre scafisti, due pachistani e un turco, mentre per un quarto si sta procedendo con rito abbreviato - vengono contestati, in concorso tra loro, i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, naufragio colposo e morteconseguenza del delitto di favoreggiamento (LO SPECIALE MIGRANTI).