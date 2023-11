Strage di bufale in provincia | Forza Italia Caserta scende in campo

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 29 novembre 2023). “Siamo di fronte a unadiin Campania, con allevamenti decimati nella nostrae centinaia di allevatori locali sul lastrico. È una situazione che non può e non deve lasciarci indifferenti. Occorre che le rappresentanze della politicale facciano squadra per elaborare una strategia di intervento allargata e condivisa, promuovendo l’apertura di un tavolo con le Istituzioni competenti, affinché si possa risollevare il comparto e, con esso, una fetta importante della nostra economia”: è con queste parole che Giuseppe Guida, coordinatorele di, si è inserito nel dibattito sul piano regionale di eradicazione delle malattie infettive delle specie bovine e bufaline, soggette, da tempo, a un ...