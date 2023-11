Stop Bijol e Bonaventura | OK Dia e Almqvist

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – Udinese, KOTegola in casa Udinese, infatti Jakaha riportato una frattura da stress dello scafoide del piede sinistro. Il difensore ha terminato anzitempo il suo 2023, lo rivedremo in campo non prima di gennaio. Mister Cioffi ora si affiderà a Kabasele al centro della difesa. Lecce, rieccoBuone nuove dal campo d’allenamento della compagine salentina, infatti oggi si è rivisto in gruppoche ha superato le noie muscolari che lo hanno tenuto ai box nell’ultimo periodo e domenica contro il Bologna sarà a disposizione di mister D’Aversa. Salernitana, come stanno Ochoa e Dia? Migliora Dia, che si è rivisto sul campo d’allenamento e ha possibilità di scendere in campo domenica in campionato contro la Fiorentina; decisivi i prossimi allenamenti per capire se il ...