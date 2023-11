Stollen | la torta di Natale che conquisterà tutti | ecco la ricetta della tradizione

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Sei pronto a scoprire unanatalizia che lasceràa bocca aperta?come preparare lo, il dolce natalizio tedesco che sta conquistando il mondo! Lo, noto anche come Christo Weihnachts, è un panettone tradizionale tedesco con radici storiche profonde. Questa deliziosa pagnotta dolce racchiude in sé secoli di storia, cultura e tradizioni festive, rendendola un elemento essenziale delle celebrazioni natalizie in Germania e in molte altre parti del mondo. L'origine dellorisale al 14° secolo in Sassonia, quando era un pane modesto fatto con farina, lievito, acqua e olio. Nel 1490, però, Papa Innocenzo VIII emise il famoso "Butterbrief" (lettera del burro), che autorizzava l'uso del burro e del latte ...