Stefano De Martino è diventato zio | nato il figlio della sorella Adelaide La reazione di Belen

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il conduttore partenopeoDezio: èMattia, ilGrande gioia per il conduttoreDe. Il presentatore di Bar Stella ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi è infattizio, visto che nelle scorse ore èil piccolo Mattia,diDe. Il bimbo è il frutto dell’amore trae Diego Di Domenico. “Mattia Di Domenico 28/11/2023. Benvenuto amore”, ha gioito su Instagram ladiDe, che diventa così zio per la prima volta. Per il momento ...