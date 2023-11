Stefania Orlando è di nuovo innamorata | ecco chi è il nuovo fidanzato

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione È scoccata dila scintilla per? Nonostante la showgirl abbia dichiarato di essere single, secondo alcune fonti si starebbe frequentando con un uomo misterioso. Ricordiamo chemesso fine al suo matrimonio con Simone Gianlorenzi da circa un anno. La coppia al Grande Fratello aveva decantato il suo amore, suscitando “invidia” nel pubblico. Ma purtroppo, anche le belle cose finisco: c’è da dire però che la conduttrice non porta rancori e la relazione è finita nel migliore dei ...