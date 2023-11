Stabilità | sicurezza e transizione green Sono queste le parole chiave degli investimenti del futuro

Leggi su udine20

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Sostenibilità, gestione, digitalizzazione e innovazione tecnologica. Gli argomenti in scaletta del tour di Top 500, la rassegna dedicata al mondo delle imprese e delle aziende,stati annunciati nella tappa di Udine. Un momento importante di confronto, in cui raccontare storie, parlare di progetti, analizzare numeri e statistiche, guardare al, organizzato da PWC e Nord Est economia. Sul palco le prime 500 imprese per fatturato del Friuli-Venezia Giulia, per capire come cavalcare lo sviluppo e qualile sfide del domani. “Viviamo in un periodo storico nel quale la sostenibilità sta indirizzando le strategie aziendali di tutte le filiere in maniera entusiasmante – ha spiegato il Presidente Paolo Fantoni intervenendo durante la rassegna – Questo ci fa guardare in maniera proattiva al”. Un ...