Sta per iniziare il tour natalizio de Il Tratturo | 12 concerti | da Venezia a Spello

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Sta perilde «Il», la più longeva e apprezzata etnoband molisana. Saranno dodici iche il quartetto terrà in giro per l’Italia, partendo da, dove l’8 dicembre si esibirà nella magnifica Chiesa dei Gesuiti, passando per Monte Sant’Angelo in Puglia, con uno spettacolo nell’auditorium della basilica, proseguendo con diverse località dell’Abruzzo e del Molise. Ilsi concluderà a, in Umbria, dove Ilterrà il “Concerto dell’Epifania” sabato 6 gennaio, e il giorno seguente un laboratorio musicale sulla zampogna nell’ambito del 14° “FestivalSplendens”. Lo spettacolodel quartetto molisano propone le più note tradizioni ...